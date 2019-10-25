В Украине с начала года произошло более 600 отравлений детей

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в этом году зафиксировано 626 отравлений детей из-за питания в школах и садах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правительства.

Гончарук отметил, что провел по этому вопросу селекторное совещание.

"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% заведений установили нарушения в организации питания - 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергается опасности... У областей есть 2 недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях", - отметил он.

Глава Кабмина подчеркнул важность постоянного и систематического обучения персонала, работающего в сфере детского питания.

"Плюс необходимо внести изменения в соответствующие постановления, определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозная диета. И обновить список рецептурных справочников и сборников меню для школьных столовых и осовременить Государственные санитарные правила и нормы устройства школ и садиков. До 15 ноября поручаю выполнить задание и отчитаться о результатах - Зоряна Скалецкая, Анна Новосад, Оксана Маркарова, Денис Малюська, Тимофей Милованов", - заявил Гончарук.

Напомним, в октябре в детском саду в поселке Барышевке (Киевская область) отравились 13 детей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей.