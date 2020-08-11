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В Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре или ноябре

Киев, Вторник 11 августа 2020 10:10
В Украине прогнозируют вторую волну коронавируса в октябре или ноябре
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подготовили больницы второй волны

В Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени. Она будет совмещена с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине подготовили больницы второй волны, они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна - существенное увеличение больных - где-то в октябре или ноябре", - заявил он.

Министр отметил, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Также в стране увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи.

Напомним, Черновицкую область накрывает вторая волна коронавируса.

А тем временем, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны.

Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19.

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