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В Украине прогнозируют начало пожароопасного периода в конце марта

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 16:22
В Украине прогнозируют начало пожароопасного периода в конце марта Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Пожарный период в Украине в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова.

Такой прогноз озвучил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает пресс-служба.

"Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что по информации Гидрометцентра пожарный период в этом году начнется в конце марта, после схождения снежного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле, мае и в сентябре прогнозируется формирование длительных периодов чрезвычайно высокой пожарной опасности в восточных и южных областях, а летом - по всей территории Украины.

При этом, по словам Чечеткина, уже на сегодня зафиксировано 660 случаев горения травы и камыша на площади свыше 400 га.

Напомним, сегодня, 12 марта, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что требует усилить ответственность местных властей за нарушение противопожарной безопасности.

Утром 12 марта в Киеве произошел пожар в доме для пожилых людей. Из здания эвакуировали 80 человек, жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло сегодня утром, 12 марта, в 5:51 в Подольском районе столицы по улице Лесозащитная, 11-б. Загорелась кровля дома для людей пожилого возраста "Серебряный возраст".

Пожар удалось локализовать в 6:55, ликвидировать - в 7:17.

В конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов для пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра домов для пожилых людей в Украине.

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