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В Украине привили от коронавируса уже более 23,5 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области - 660. По регионам ситуация такая:

  • Винницкая область - 330 прививок;
  • Волынская область - 160 прививок;
  • Днепропетровская область - 260 прививок;
  • Донецкая область - 660 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 90 прививок;
  • Запорожская область - 60 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 72 прививки;
  • Киевская область - 320 прививок;
  • Кировоградская область - 140 прививок;
  • Луганская область - 220 прививок;
  • Львовская область - 140 прививок;
  • Киев - 100 прививок;
  • Николаевская область - 70 прививок;
  • Одесская область - 180 прививок;
  • Полтавская область - 230 прививок;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 80 прививок;
  • Тернопольская область - 180 прививок;
  • Харьковская область - 130 прививок;
  • Херсонская область - 150 прививок;
  • Хмельницкая область - 110 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 90 прививок.
  • Черкасская область - 390 прививок.

За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.

В связи с этим президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию. Для этого привлекут мобильные бригады МВД.

Отметим, за вчера в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
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