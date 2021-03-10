В Украине привили от коронавируса уже более 23,5 тысяч человек

В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.
Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области - 660. По регионам ситуация такая:
За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).
Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.
По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.
В связи с этим президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию. Для этого привлекут мобильные бригады МВД.
Отметим, за вчера в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса.