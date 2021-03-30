В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч

В Украине за прошедшие сутки сделали 14 433 прививки от коронавируса. С начала кампании вакцинировали уже 212 898 человек, из них уже двое получили обе дозы вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740). В остальных регионах ситуация такая:
Вакцинация вчера проводилась 152 мобильным бригадами и 656 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации уже записались 371 406 человек.
Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае.
Отметим, вакцинация в Украине началась в конце февраля препаратом индийского производства Covishield. На прошлой неделе Индия приостановила экспорт вакцины.
Также РБК-Украина писало, что днями из Китая в Украину отправили первую партию вакцины Sinovac Biotech.