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В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 10:39
В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек Фото: вакцинация от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки сделали еще 9831 прививку от коронавируса. С начала кампании вакцинировали более 80 тысяч человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, по состоянию на 18 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человек. Еще один человек получил уже две дозы.

Больше всего прививок за вчера провели в Киеве - 880, а за весь период вакцинации в Донецкой области - 6904.

По сравнению с предыдущим днем в Украине сделали на 8 прививок от COVID меньше. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.

В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек

Отметим, вчера сообщалось, что Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения против коронавируса. В области начали составлять списки людей старше 80 лет.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года. При этом в Киеве, Житомирской и Львовской областях подтвердили более тысячи новых заражений.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID в стране до конца апреля.

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