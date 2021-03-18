В Украине привили от COVID-19 еще почти 10 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки сделали еще 9831 прививку от коронавируса. С начала кампании вакцинировали более 80 тысяч человек.
Так, по состоянию на 18 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человек. Еще один человек получил уже две дозы.
Больше всего прививок за вчера провели в Киеве - 880, а за весь период вакцинации в Донецкой области - 6904.
По сравнению с предыдущим днем в Украине сделали на 8 прививок от COVID меньше. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.
Отметим, вчера сообщалось, что Черновицкая область готовится к началу второго этапа вакцинации населения против коронавируса. В области начали составлять списки людей старше 80 лет.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года. При этом в Киеве, Житомирской и Львовской областях подтвердили более тысячи новых заражений.
Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID в стране до конца апреля.