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В Украине предупредили об угрозе хакерской атаки: что известно

Фото: в Украине предупредили об угрозе хакерской атаки (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине предупредили об опасных письмах от хакеров. Злоумышленники присылают их государственным организациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о новых опасных электронных письмах с файлом "изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины", - пишет пресс-служба Центра.

Открытие документа чревато заражением программой, которая называется Cobalt Strike Beacon.

Правительственная команда реагирования уже начала блокировать доменные имена сервера, чтобы как можно быстрее предотвратить случаи заражения.

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