В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с COVID: комитет Рады поддержал закон

В Украине может возрасти объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР.
"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", - гласит решение комитета.
Его поддержали десять членов комитета, а не голосовали - четыре.
Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать соцрекламу о борьбе с СОVID в Украине.
СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.
Напомним, в начале марта этот проект закона поддержал Кабинет министров.
Как писало РБК-Украина, в стране будет ухудшаться COVID-статистика. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.