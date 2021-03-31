UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине появится больше соцрекламы о борьбе с COVID: комитет Рады поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине может возрасти объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР.

"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", - гласит решение комитета.

Его поддержали десять членов комитета, а не голосовали - четыре.

Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать соцрекламу о борьбе с СОVID в Украине.

СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5 процентов эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.

Напомним, в начале марта этот проект закона поддержал Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, в стране будет ухудшаться COVID-статистика. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует рост случаев в ближайшие одну-две недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рекламаВерховная РадаКоронавирус
Читайте также
Украина должна получить 4,9 млн доз COVID-вакцины в апреле-мае
В Киеве самая напряженная ситуация из-за COVID, - Минздрав
Прогноз погоды