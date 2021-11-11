В Украине потеплеет до +12 градусов: какая погода будет в ближайшие дни

В пятницу, 12 ноября, в Украине прогнозируют небольшое потепление. Дневная температура воздуха во многих областях повысится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Наталии Диденко в Facebook.
Ночью синоптик обещает еще небольшой "минус". Однако уже днем столбики термометров покажут +7...+12 градусов за Цельсием. Лишь в восточных областях будет прохладней - до 4-10 градусов с отметкою "плюс".
Также Диденко пишет, что 12 ноября осадков в Украине не предвидится. Но на севере страны будет немного облачно. Сухую погоду будет определять антициклон.
В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но без особых "минусов". Завтра днем будет до +7...+8 градусов.
"Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический. Однако осадков, существенных в столице завтра не ожидается", - отметила Диденко.
Она также добавила, что холодная погода придет в Украину на следующей неделе.