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В Украине потеплеет до +12 градусов: какая погода будет в ближайшие дни

Новина українською →
Украина, Четверг 11 ноября 2021 15:07
В Украине потеплеет до +12 градусов: какая погода будет в ближайшие дни Фото: в Украине 12 ноября потеплело (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 12 ноября, в Украине прогнозируют небольшое потепление. Дневная температура воздуха во многих областях повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Наталии Диденко в Facebook.

Ночью синоптик обещает еще небольшой "минус". Однако уже днем столбики термометров покажут +7...+12 градусов за Цельсием. Лишь в восточных областях будет прохладней - до 4-10 градусов с отметкою "плюс".

Также Диденко пишет, что 12 ноября осадков в Украине не предвидится. Но на севере страны будет немного облачно. Сухую погоду будет определять антициклон.

В Киеве 12 ноября ночь ожидается холодной, но без особых "минусов". Завтра днем ​​будет до +7...+8 градусов.

"Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический. Однако осадков, существенных в столице завтра не ожидается", - отметила Диденко.

В Украине потеплеет до +12 градусов: какая погода будет в ближайшие дниФото: 12 ноября в Украине немного потеплеет (facebook.com/tala.didenko)

Она также добавила, что холодная погода придет в Украину на следующей неделе.

Напомним, 11 ноября температура в некоторых областях повысилась.

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