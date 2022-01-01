UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине в последний день 2021 года вакцинировались от COVID более 52 тысяч человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса более 52 тысяч человек. Первую дозу получили 15 077 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Вчера вторую дозу получили - 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека.

От начала вакцинальной кампании привиты 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 063 человека, бустерную дозу - 5 452 человека.

Всего проведены 28 457 565 прививок.

Напомним, в Украине прекратили работу все центры вакцинации от коронавируса на два дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация