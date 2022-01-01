В Украине в последний день 2021 года вакцинировались от COVID более 52 тысяч человек
Фото: в Украине вакцинировались за сутки более 52 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса более 52 тысяч человек. Первую дозу получили 15 077 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Вчера вторую дозу получили - 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека.
От начала вакцинальной кампании привиты 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 063 человека, бустерную дозу - 5 452 человека.
Всего проведены 28 457 565 прививок.