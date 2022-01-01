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В Украине в последний день 2021 года вакцинировались от COVID более 52 тысяч человек

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Киев, Суббота 01 января 2022 09:33
В Украине в последний день 2021 года вакцинировались от COVID более 52 тысяч человек Фото: в Украине вакцинировались за сутки более 52 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки сделали прививку от коронавируса более 52 тысяч человек. Первую дозу получили 15 077 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Вчера вторую дозу получили - 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека.

От начала вакцинальной кампании привиты 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 063 человека, бустерную дозу - 5 452 человека.

Всего проведены 28 457 565 прививок.

Напомним, в Украине прекратили работу все центры вакцинации от коронавируса на два дня.

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