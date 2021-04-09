В Украине полностью вакцинировали 5 человек

В Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.

Об этом свидетельствуют данные правительственного портала о вакцинации в Украине.

"353 142 получили одну дозу. 5 человек получили две дозы", - говорится в инфографике Минздрава Украины.

Отметим, в Украине за вчера подтвердили более 19 тысяч новых случаев COVID. При этом госпитализировали почти 5 тысяч человек, летальных случаев - 419.

При этом сообщалось, что Украина еще не приблизилась к критической черте ежедневных госпитализаций с COVID.

Также РБК-Украина писало, что "постковидный синдром" может длиться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

Сегодня стало известно, что Кабмин разрешил использование технического кислорода для поддержки пациентов с COVID-19 при условии соответствия его показателей медицинскому. Решение принято на фоне увеличение в Украине уровня госпитализации больных коронавирусом.

Накануне главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил, что в Днепре переполнены реанимации с больными COVID-19, туда госпитализируют очень много тяжелых пациентов. Поэтому борьбе с коронавирусом начали обучать врачей всех специализаций, включая даже хирургов и травматологов.

По прогнозам Минздрава, количество больных коронавирусом в Украине будет расти в последующие 10 дней. Суточный прирост новых зарегистрированных случаев может достигнуть за это время 30 тысяч человек.