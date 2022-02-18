В Украине полностью привиты от COVID-19 более 1 млн педагогов, - МОН

Более 93% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавируса. Еще 3,4% педагогов ожидают вторую прививку от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram-канале.
"Двумя дозами вакцины в настоящее время привито 1 млн 135 тысяч, то есть 93,8% педагогов. Вторую дозу ожидают еще 3,4%", - говорится в сообщении.
Лидерами среди регионов по вакцинации учителей являются:
Наибольшее количество вакцинированных работников учреждений:
Кроме того, Шкарлет отметил, что около 3964 школ (27%) обучаются в дистанционном формате, еще 4 учреждения находятся на каникулах.
Как сообщало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки в Украине сделали 65 тысяч прививок от коронавируса.
Напомним, что министр здравоохранения Виктора Ляшко объяснил, можно ли стать донором крови после вакцинации от коронавируса.