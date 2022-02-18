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В Украине полностью привиты от COVID-19 более 1 млн педагогов, - МОН

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 10:58
В Украине полностью привиты от COVID-19 более 1 млн педагогов, - МОН Фото: в Украине 1 млн педагогов вакцинировали от коронавируса (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: РБК-Украина

Более 93% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавируса. Еще 3,4% педагогов ожидают вторую прививку от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

"Двумя дозами вакцины в настоящее время привито 1 млн 135 тысяч, то есть 93,8% педагогов. Вторую дозу ожидают еще 3,4%", - говорится в сообщении.

Лидерами среди регионов по вакцинации учителей являются:

  • Харьковская область - 98%;
  • Полтавская - 97,9%;
  • Донецкая, Киевская, Днепропетровская - 96,9%.

Наибольшее количество вакцинированных работников учреждений:

  • специализированного образования - 97,3%;
  • профессионального - 97,1%;
  • общего среднего - 95,5%;
  • дошкольного - 93,4%;
  • профессионального предвысшего - 89,7%;
  • высшего - 87,4%.

Кроме того, Шкарлет отметил, что около 3964 школ (27%) обучаются в дистанционном формате, еще 4 учреждения находятся на каникулах.

В Украине полностью привиты от COVID-19 более 1 млн педагогов, - МОН

Как сообщало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки в Украине сделали 65 тысяч прививок от коронавируса.

Напомним, что министр здравоохранения Виктора Ляшко объяснил, можно ли стать донором крови после вакцинации от коронавируса.

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