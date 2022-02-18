В Украине полностью привиты от COVID-19 более 1 млн педагогов, - МОН

Более 93% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавируса. Еще 3,4% педагогов ожидают вторую прививку от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

"Двумя дозами вакцины в настоящее время привито 1 млн 135 тысяч, то есть 93,8% педагогов. Вторую дозу ожидают еще 3,4%", - говорится в сообщении.

Лидерами среди регионов по вакцинации учителей являются:

Харьковская область - 98%;

Полтавская - 97,9%;

Донецкая, Киевская, Днепропетровская - 96,9%.

Наибольшее количество вакцинированных работников учреждений:

специализированного образования - 97,3%;

профессионального - 97,1%;

общего среднего - 95,5%;

дошкольного - 93,4%;

профессионального предвысшего - 89,7%;

высшего - 87,4%.

Кроме того, Шкарлет отметил, что около 3964 школ (27%) обучаются в дистанционном формате, еще 4 учреждения находятся на каникулах.