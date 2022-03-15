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В Украине погиб еще один иностранный журналист. Оператор Fox News

Автор: Анна Шиканова

В Украине погиб еще один иностранный журналист. Оператор Fox News Пьер Закревски был в Украине вместе с раненым Бенджамином Холлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня новостями о нашем любимом операторе Пьере Закревски. Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева, Украина", - сообщила гендиректор Fox News Сьюзанн Скотт.

Она добавила, что Закревски был фотографом боевых действий, освещал для своего издания все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии. Его называют талантливым фотографом.

В редакции Fox News выразили глубочайшие соболезнования жене Пьера Мишель и всей его семье.

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Ранее сообщалось, что под обстрел в Горенке попала съемочная группа Fox News. Один журналист был ранен и сейчас находится в реанимации. Судьба еще двух – ирландца Пьера Закревски и продюсера Александры Кувшиновой была неизвестна.

Напомним, мы сообщали о том, что под Ирпенем погиб журналист Time Брент Рено.

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