В Украине погиб еще один иностранный журналист. Оператор Fox News

"С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня новостями о нашем любимом операторе Пьере Закревски. Пьер был убит в Горенке, недалеко от Киева, Украина", - сообщила гендиректор Fox News Сьюзанн Скотт.

Она добавила, что Закревски был фотографом боевых действий, освещал для своего издания все международные истории от Ирака до Афганистана и Сирии. Его называют талантливым фотографом.

В редакции Fox News выразили глубочайшие соболезнования жене Пьера Мишель и всей его семье.

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