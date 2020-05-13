В Украине подтверждено около 16,5 тыс. случаев COVID-19: список областей

В Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 402 в течение последних суток. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 192 247 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели);

Волынская обл. - 510 (127 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели);

Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели);

Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели);

Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели);

Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели);

г. Киев - 1960 (169 выздоровели);

Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели);

Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (15 выздоровели);

Львовская обл. - 870 (168 выздоровели);

Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели);

Одесская обл. - 680 (39 выздоровели);

Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели);

Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели);

Сумская обл. - 157 (81 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели);

Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели);

Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели);

Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2 444 (429 выздоровели);

Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).

Всего нуждались в госпитализации 5 184 человек, из них 205 детей и 571 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 12 мая, зарегистрировали еще 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом COVID-19.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество граждан.