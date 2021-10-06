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В Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка. Он не был вакцинирован

Автор: Артем Горовенко

В Украине зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Родители сознательно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что случай паралича был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

"Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов: ведется поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Отметим, полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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Вакцинация