В Украине подтвердили новую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на утро 30 марта жертвами коронавируса стали 11 человек

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало еще одну смерть от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве в Telegram.

По состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтвердили 11 смертей от коронавируса COVID-19.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера, 29 марта, в Украине официально подтвердили десятую смерть от коронавируса.

Отметим, в Украине в связи с коронавирусом с 12 марта и до 24 апреля введен карантин. Кроме того, с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы как для иностранцев, так и для украинцев, которые не успели вернуться в страну из-за рубежа.

Также РБК-Украина писало, что сегодня на внеочередном заседании Рады будет рассмотрен вопрос ротации на должности главы Министерства здравоохранения. Ранее глава Минздрава Илья Емец подал в отставку.