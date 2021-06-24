В Украине подтвердили 937 новых COVID-случаев за сутки
Фото: в Украине более 900 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за прошедшие сутки 23 июня зафиксировали 937 новых случаев коронавирус. В частности, заболели 33 детей и 24 медработников.
В больницы попали 559 человек, умерли - 58, выздоровел 2 471 человек.
За сутки было проведено более 50 тысяч тестов разными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали случаи коронавирус штамма под названием "Дельта". Этим штаммом коронавируса заразились 2 человека.
РБК-Украина писало, что Министерство Здравоохранения подготовит предложения по новых ограничений для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" в Украине.