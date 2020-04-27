В Украине подтвердили более 10 новых смертей от коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 26 апреля, подтвердили 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего, по состоянию на 27 апреля в стране умерли 220 пациентов с каронавирусом.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что на юге Черниговской области три населенных пункта - Прилуки, Журавка и Варва - признаны очагами вспышки коронавируса. Так, в Варивнском районе уже 11 подтвержденных больных коронавирусом, из них 3 непосредственно из Варвы, 8 из села Журавка.

Также РБК-Украина писало, что в течение дня 26 апреля в Ровенской области подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 19 до 61 года.

Кроме этого в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов. Инфицирование COVID-19 обнаружили у около сотни людей на территории лавры. Всего на территории монастыря находятся около 150-200 монахов.