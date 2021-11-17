В Украине подняли ставку выплат COVID-больницам

"Такая необходимость возникла, в частности, из-за увеличения в 5 раз потребления кислорода больными и увеличения количества больных в отделениях интенсивной терапии", - пишет Ляшко.

Глобальная ставка после решения Кабинета Министров Украины была увеличена до 645 тысяч гривен с 1 ноября текущего года.

В то же время предыдущие ставки составляли: