В Украине планируют усилить защиту детей от сексуального насилия

В Украине могут усилить защиту детей от сексуального насилия. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассчитывает, что в ближайшие две пленарные недели Верховная рада рассмотрит соответствующий законопроект №3055.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Председатель комитета Денис Монастырский подчеркнул, что Интерпол недавно обнародовал информацию о том, что именно из-за пандемии коронавируса наблюдается рост числа сексуальных преступлений в отношении детей.
"Это новый вызов для всех нас. Для этого мы разработали новый законопроект... №3055. Мы ожидаем, что он будет рассмотрен в Верховной раде в первом чтении в течение двух следующих пленарных недель. Мы надеемся, что у нас будет возможность принять этот законопроект в первом чтении", - отметил парламентарий.
В документе прописан принцип, согласно которому в случае, если возраст лица не установлен, но есть основания полагать, что лицо является ребенком, до установления возраста ему предоставляется защита, предусмотренная для ребенка в соответствии с законодательством об охране детства.
Конкретизируются меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями, в частности о порядке выявления таких детей, проведении опроса пострадавшего ребенка по дружеской к нему методике.
В Уголовном кодексе планируют прописать, что исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности начинается со дня достижения совершеннолетия потерпевшим ребенком.
Кодекс также дополняют составами преступлений:
В Уголовном процессуальном кодексе предусматривается, что уголовные дела в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица осуществляют безотлагательно и рассматривают в суде в первую очередь.
В документе также вводятся дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса.
Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что в Украине зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей в течение 2019 года, а количество несовершеннолетних, потерпевших от изнасилований, составило 148 человек.
Как писало РБК-Украина, в конце мая правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Волынской области, который занимался созданием и распространением детской порнографии.