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В Украине планируют создать органы по расследованию детских преступлений

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Украина, Вторник 01 июня 2021 17:24
В Украине планируют создать органы по расследованию детских преступлений Фото: в Украине хотят создать органы по расследованию преступлений с участием детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Украине планируют создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. Они будут проводить специальное следствие с учетом особенностей работы с детьми в конфликте с законом и жертвами.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Планируем с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. На практике будет спецследствие, что учтет особенности работы с детьми в конфликте с законом и жертвами", - сообщил Мамедов.

Он пояснил, что создание следственных подразделений по расследованию преступлений с участием детей станет следующим этапом к созданию системы ювенальной юстиции.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко анонсировал создание нового органа в Украине.

Уже на этой неделе начнет свою работу Конгресс региональных властей. Он поможет наладить постоянный диалог между местными властями и правительством.

Конгресс будет состоять из двух палат. Первая - местные власти, председатели ОТГ, райсовета. Вторая - главы обладминистраций и советов. В офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса.

В президиум конгресса будут входить по три представителя из палат, министры и руководство офиса, включая президента.

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