В Украине планируют создать органы по расследованию детских преступлений

Фото: в Украине хотят создать органы по расследованию преступлений с участием детей (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине планируют создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. Они будут проводить специальное следствие с учетом особенностей работы с детьми в конфликте с законом и жертвами.

Об этом в своем Twitter сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Планируем с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. На практике будет спецследствие, что учтет особенности работы с детьми в конфликте с законом и жертвами", - сообщил Мамедов. Он пояснил, что создание следственных подразделений по расследованию преступлений с участием детей станет следующим этапом к созданию системы ювенальной юстиции. Напомним, ранее заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко анонсировал создание нового органа в Украине.