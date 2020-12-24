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В Украине планируют создать до 50 центров COVID-вакцинации, - Минздрав

Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:03
В Украине планируют создать до 50 центров COVID-вакцинации, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать до 50 центров вакцинации от коронавируса. Они будут созданы по примеру некоторых стран Евросоюза.

Об этом Максим Степанов заявил во время брифинга.

По его словам, каждый центр будет работать 10 часов ежедневно.

"Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием. Мы смотрим, чтобы мы развернули около 50 центров, и они будут работать по нашему плану", - отметил Степанов.

Также глава ведомства добавил, что в Украине будут созданы мобильные бригады по иммунизации. Они способны во всех регионах осуществлять около 190 тысяч прививок за неделю.

Напомним, утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививки 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса COVAX в марте.

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