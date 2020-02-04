В Украине планировалось заказное убийство гражданина Евросоюза

Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза, которое планировала его бывшая жена, учащаяся в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что гражданка соседней страны, которая учится в одном из учебных заведений Ивано-Франковска, предлагала 4,3 тысячи долларов за совершение убийства бывшего мужа. Заказчицу и исполнителя задержали во время передачи аванса в размере 500 долларов.

"По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По факту организации умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей задержанной.

Ранее сообщалось, что Службы безопасности Грузии и Украины предотвратили заказное убийство двух граждан Грузии. Убийство было спланировано именно на территории Украины, а жертвами преступников должны были стать братья Георгий и Давид Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.

Также РБК-Украина писало, что в начале декабря 2019 года в центре Киева совершили попытку заказного убийства депутата Киевского областного совета Вячеслав Соболев. В результате расстрела автомобиля депутата, погиб его трехлетний сын.