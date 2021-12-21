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В Украине первый зараженный штаммом "Омикрон" уже выздоровел

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас у этого человека уже отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

Он рассказал, какое сейчас состояние первого зараженного "Омикроном".

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сообщил он.

Напомним, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявила, что используемые сегодня вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон".

Добавим, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон" 18 декабря.

Отметим, ранее в ВОЗ предупреждали, что новый штамм представляет очень высокий глобальный риск.

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Омикрон