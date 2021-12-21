В Украине первый зараженный штаммом "Омикрон" уже выздоровел

В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Сейчас у этого человека уже отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сообщил он.

Он рассказал, какое сейчас состояние первого зараженного "Омикроном".

Напомним, глава Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявила, что используемые сегодня вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма "Омикрон".

Добавим, в Украине зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон" 18 декабря.

Отметим, ранее в ВОЗ предупреждали, что новый штамм представляет очень высокий глобальный риск.