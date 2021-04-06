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Украине отказывались давать вакцину по COVAX без снятия ответственности с производителей

Автор: Игорь Литвиненко

В Украину отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей. Такое требование было от производителей вакцин.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он отметил, что требование о снятии ответственности исходит от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире.

"Это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что закон включает пункты об ответственности государства.

"Мы сняли ответственность с медработника, при условии, что он правильно вколол вакцину, которую правильно сохраняли, проверил противопоказания. Ответственность несет не медработник, а государство. Я считаю, что эти две правки, которые мы внесли в этот законопроект, сделали его очень нужным для граждан Украины", - уточнил Радуцкий.

Напомним, данный законопроект был одобрен Радой 14 марта. Он вступил в силу 27 марта.

Также РБК-Украина писало, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.

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Новости Украины Михаил РадуцкийCOVID-19КоронавирусВакцина от коронавируса
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