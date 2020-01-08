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В Украине от осложнений гриппа умерла женщина

Новости » Общество     08.01.2020 - 20:13
В Украине от осложнений гриппа умерла женщина
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Женщина обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни

В Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.

Женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Напомним, 3 января сообщалось, что за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

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