В Украине опять выросло количество смертей от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Минздрав зафиксировал еще 2 смерти от коронавируса

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине превысило 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, опубликованные в официальном Telegram-канале.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране были подтверждены 2 новые смерти от коронавируса. А общее количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 22.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 93 новых случая коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло до 897.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве зафиксировали первый летальный случай коронавируса. От заболевания коронавирусом умер 70-летний мужчина. Всего в столице было зафиксировано более 160 случаев коронавируса.

Кроме того, в городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла больная коронавирусом роженица. У умершей была двусторонняя пневмония. Ребенка женщина родила недоношенным. Состояние новорожденного - средней тяжести.

До этого было известно о смерти двух женщин от коронавируса в областном перинатальном центре Ивано-Франковска. Первой умерла 37-летняя женщина, родившая накануне ребенка, а в тот же день скончалась 60-летняя женщина, в которой была гинекологическая патология.