В Украине около 5 тысяч детей сообщили о сексуальном насилии в интернете

В Украине каждый четвертый ребенок за последний год сталкивался с проявлениями сексуального насилия в интернете. Всего за полгода о таком насилии в сети сообщили около 5 тысяч детей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей".

По словам советника министра цифровой трансформации Анастасии Дьяковой, около 40 детей встречались с незнакомцами из интернета вживую, показывали себя обнаженным по их требованию.

Сейчас в Украине работает чат-бот работает на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ и в соответствующем телеграм-канале. Там дети могут анонимно получить инструкцию, что делать и куда обращаться, если его шантажируют в сети или требуют контент сексуального характера.

К примеру, в случае такого шантажа подросткам рекомендуют заблокировать переписку с преступником, чтобы не давать ему возможности манипулировать ею. Кроме того, жертве советуют никогда не соглашаться на шантаж или вымогательство, а также сообщить о такой ситуации взрослым и обратиться в киберполицию. Также чат-бот предлагает обратиться на "горячую линию" британского фонда Internet Watch Foundation.