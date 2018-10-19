В Украине ограничили высотность жилой застройки

Фото: многоквартирный жилой дом (РБК-Украина)

В небольших селах отныне вообще нельзя строить многоэтажные дома

Новые государственные строительные нормы, которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, ограничивают максимальную высоту жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

В частности, новые нормы предусматривают:

- сельские населенные пункты с численностью до 1000 человек - исключительно усадебная застройка;

- сельские населенные пункты свыше 1000 человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно);

- поселки городского типа - высотность многоквартирной жилой застройки до 15 м (до 5 этажей включительно);

- городах с численностью до 50 тысяч - высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9-ти этажей включительно);

- города с населением 50-100 тысяч - высотность многоквартирных домов до 48 м (до 16 этажей включительно);

- города с численностью свыше 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию

Напомним, что в новых государственных строительных нормах (ГСН), которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона - 150-450 чел/га.

Отметим, что новые строительные нормы, которые вступили в силу с 1 сентября, предусматривают обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства, реконструкции и капитального ремонта украинских дорог.