В Украине очередной антирекорд по COVID-19: 1489 случаев

В Украине за последние сутки подтвердили 1489 новых случая коронавирусной болезни, что является антирекордом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, в Украине уже четыре дня подряд фиксируют новые антирекорды. Сегодня на 36 случаев больше, чем во вчерашней статистике.

С начала пандемии в Украине уже подтвердили 79 750 случаев коронавируса. При этом 43 055 человек побороли болезнь.

Умерли от COVID-19 1827 человек, в том числе 27 - за последние 24 часа.

Выздоровели за сутки 600 человек.

Напомним, сегодня Кабинет министров соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения расширит перечень критериев для определения эпидемической ситуации в регионах; также министерство хочет увеличить количество тестирований.