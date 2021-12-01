В Украине обязали предъявлять COVID-документы при заселении в горнолыжные отели
В Украине обновили противоэпидемические мероприятия во время работы горнолыжных курортов. Обязали предъявлять COVID-документы при поселении в гостиницы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление №21 главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
При поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из документов:
- сертификат COVID;
- отрицательный ПЦР-тест;
- справку о выздоровлении от коронавируса.
Согласно обновленным правилам:
- проверка документов будет проводиться во время покупки или обмена абонемента на горнолыжное катание и горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах;
- рекомендуется выдавать туристам специальные значки, чтобы им не пришлось повторно предъявлять документы;
- руководители объектов хозяйствования на территории обязаны обеспечить всех туристов достаточным запасом жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец;
- туристы, со своей стороны, обязаны носить защитные маски в закрытых помещениях и предъявлять COVID-документы во время требования от представителей субъекта хозяйствования.