В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 30 ноября ухудшится, в восточных областях ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на Левобережье и в Крыму ожидаются дожди, ночью местами значительные дожди. На остальной территории местами небольшой дождь, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ожидается от 0 до +5 градусов, днем в южных областях до +9.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на следующей неделе высота снежного покрова будет составлять до 8 сантиметров. Также ожидается и мокрый снег. В частности, днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см. К сведению туристов: в Карпатах образование снежного покрова высотой 10-20 см

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что ноябрь завершится мокрым снегом. Также она предупредила о туманах и усилении ветра. Диденко также отмечала, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.