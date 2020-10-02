В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 2 октября, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных и южных регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, 2 октября, в Украине сохранится дождливая погода в большинстве областей, а Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +23 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, площадь пожаров в Луганской области составляет 13 тысяч гектар.

Офис генерального прокурора сообщил, что в результате пожаров в Луганской области погибло 11 человек.