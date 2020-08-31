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В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов

Автор: Инна Собора

Для этого нужно несколько лет

В Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин. Научный потенциал для этого имеется.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что в 1990-х годах в Украине было разрушено производство вакцины. Вопрос о возобновлении производства не раз обсуждался с президентом Владимиром Зеленским.

"Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем", - отметил Степанов.

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По его словам, в Украине есть соответствующий научный потенциал, однако процесс восстановления производства небыстрый.

"Несколько лет нужно для того, чтобы у нас была своя вакцина, которая разработана нашими учеными. В то же самое время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии. Наши предприятия "Фармак", "Ликхим", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинский вакцину, если она появится, или другую ", - отметил Степанов.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что Украина имеет мощности, позволяющие производить около 30 млн доз вакцины от коронавируса в год.

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Новости Украины ВакцинаМаксим Степанов