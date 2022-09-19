В Украине обновили схемы вакцинации от СOVID-19 и разрешили вторую бустерную дозу для всех

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ Министерства здравоохранения.

Что говорит приказ о второй бустерной дозе

вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин. То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.

Вакцинация детей от СOVID-19

Важное изменение - разрешение вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Для детей 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Украина ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.

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