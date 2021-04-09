ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине обновили протокол лечения COVID-19

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 10:13
В Украине обновили протокол лечения COVID-19 Фото: врачам разрешили добавлять один препарат для лечения критических пациентов (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, для лечения пациентов с критическим ходом заболевания был добавлен препарат тоцилизумаб.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Протокол лечения был обновлен 6 апреля.

"Добавлено тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19. Изменен режим дозирования тоцилизумаб для пациентов с тяжелым и средним течением болезни. Рекомендуемая доза 8 миллиграмм на килограмм однократно. В предыдущем протоколе это было двукратное введение по 4 миллиграмм", - заявила Садовяк.

Также протоколом предусмотрено, что использование больших доз системных кортикостероидов при прогрессировании дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для лечения коронавируса в легкой форме запрещено использовать антибиотики.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID. Он должен соответствовать показателям медицинскому кислороду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество лекарства COVID-19 Коронавирус
NEWS
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
В Киеве приостановили набор первоклассников в школы
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине