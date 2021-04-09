В Украине обновили протокол лечения COVID-19
Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, для лечения пациентов с критическим ходом заболевания был добавлен препарат тоцилизумаб.
Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.
Протокол лечения был обновлен 6 апреля.
"Добавлено тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19. Изменен режим дозирования тоцилизумаб для пациентов с тяжелым и средним течением болезни. Рекомендуемая доза 8 миллиграмм на килограмм однократно. В предыдущем протоколе это было двукратное введение по 4 миллиграмм", - заявила Садовяк.
Также протоколом предусмотрено, что использование больших доз системных кортикостероидов при прогрессировании дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для лечения коронавируса в легкой форме запрещено использовать антибиотики.
Также сообщалось, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID. Он должен соответствовать показателям медицинскому кислороду.