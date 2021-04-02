В Украине обновили данные по COVID: еще одна область в шаге от "красной" зоны

Так, в Донецкой области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Отметим, "красная" зона карантина вводится в регионе, где на протяжении трех дней подряд превышены два или более показателя по коронавирусу. В регионах "красной" зоны вводится локдаун - запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается последним "желтым" регионом.