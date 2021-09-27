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В Украине обновили COVID-статистику: за сутки заболели еще 3007 человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 3007 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Черновицкой, Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Ситуация за сутки: госпитализировали 1478 человек; летальных исходов - 94; выздоровели - 952 человека. Протестовали методом ПЦР - 13 202 человека, методом ИФА - 2688 человек, экспресс-тестами - 11 022 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Ситуация за все время: заболели - 2 395 404 лица; выздоровели - 2 245 144 лица; летальных исходов - 55 720; провели 12 710 080 ПЦР-тестирований.

Напомним, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года.

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