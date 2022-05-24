UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украине нужны ракетные системы залпового огня, - глава МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украине нужны ракетные системы залпового огня. Они значительно облегчат работу ВСУ на фронте, этим самым помогут предотвратить гуманитарный кризис в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.

"Четыре буквы могут помочь Украине: отразить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; прекратить пытки Россией, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО" - написал Кулеба.

Напомним, Украина будет шаг за шагом освобождать из российской оккупации все свои территории. Страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

Президент Владимир Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины. Он рассчитывает на поставку систем MLRS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине