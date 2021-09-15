Украине нужно воплощать европейские протоколы реабилитации после инсульта, - эксперт

Так, согласно Панъевропейским рекомендациям по фармакологической поддержке моторной реабилитации после острого ишемического инсульта, обнародованным Европейской академией неврологии и Европейской федерацией нейрореабилитационных обществ, для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта эффективными признаны применения препаратов - "Церебролизин" и "Циталопрам". Упомянутые препараты доступны в Украине.

В 2020 году, "Церебролизин" уже попал в рекомендации 3-й степени Немецкого общества нейрореабилитации. Напомним, что согласно закону "О реабилитации в сфере здравоохранения", который вступил в силу с 01.07.2021, предоставление реабилитационной помощи вводится непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, то есть с первых дней после инсульта.

По официальной статистике, ежегодно ВОЗ регистрирует около 6,5 млн летальных исходов, и по этому показателю инсульт уступает лишь ишемической болезни сердца. Цереброваскулярные заболевания занимают второе место в мире среди всех причин смерти и инвалидности. В Украине - это около 14% всех умерших.

По данным Украинского общества Инсультной медицины, обнародованным в апреле 2021, ежегодно в Украине происходит около 130 тыс. случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов - люди трудоспособного возраста.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) - некоммерческая организация, которая объединяет и поддерживает неврологов по всей Европе. В настоящее время 47 европейских национальных неврологических обществ, а также 2,3 тыс. человек зарегистрированы членами EAN. Таким образом, EAN представляет более 45 тыс. европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов.

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) - международная, беспартийная, неконфессиональная, некоммерческая организация, которая занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины и смежных профессиональных областей. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации.