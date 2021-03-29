Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации". Ведь разработка таких документов идет во многих странах Евросоюза и в Соединенных Штатах Америки.
Такое заявление Зеленский сделал на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезней.
"Эти" паспорта "уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей" паспортизации ", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19.
В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. По его словам, это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.
Напомним, ранее стало известно, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации.