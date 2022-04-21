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Украине нужно 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, - Зеленский

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Четверг 21 апреля 2022 22:59
Украине нужно 7 млрд долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, - Зеленский Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, нанесенных войной с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По его словам, на реконструкцию понадобятся сотни миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что прекращение войны - единственный способ остановить мировой продовольственный кризис.

Зеленский также добавил, что блокада украинских портов в Черном море влияет на мировую продовольственную безопасность.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сказал, что украинский ВВП в этом году может сократиться более чем на 50 процентов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский заявил о поставках Украине французского оружия "в ближайшем будущем".

Также мы писали, что Зеленский заявил, что Украина еще не получила обещанных истребителей.

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