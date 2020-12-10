В Украине в ноябре на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19

В Украине на протяжении ноября число госпитализаций среди пациентов с коронавирусом выросло на 25% по сравнению с октябрем. За прошлый месяц госпитализировали почти 64 тысячи пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ).

На протяжении ноября в Украине подтвердили около 349 тысяч случаев коронавируса. Это почти столько же, сколько за все время пандемии до этого - 395 тысяч случаев.

"Количество пациентов госпитализированных с COVID-19 в ноябре выросла на 25% по сравнению с октябрем. Так, в ноябре были госпитализированы 63 958 пациентов. Еще более 8,5 тыс. Продолжили начатое в октябре лечение", - сообщили в НСЗУ.

Также за ноябрь с 9,5 до 13 тысяч увеличилось число госпитализированных, которые находятся в реанимации, а также до 5,6 тысяч - число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ (до этого было 4 тысяч таких больных).

Больше всего пациентов с COVID-19 в ноябре было госпитализировано в Киеве (6321), Одесской (3822), Харьковской (3749) и Днепропетровской (3719) областях.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели при этом почти 14 тысяч пациентов.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в начале января в Украине ожидается 20-25 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки.