В Украине новый антирекорд по коронавирусу: почти 700 новых случаев

Всего с начала пандемии заразились 29 070 человек
По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировали 689 новых случаев COVID-19. Это новый антирекорд по коронавирусу в стране.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья.
Всего с начала пандемии заразились 29 070 человек. За минувшие сутки зафиксировали 21 летальный случай.
Вместе с тем, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 372 человек, почти в половину меньше, чем тех, кто заразился.
Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область, где 3793 случаев COVID-19 и Киев, где 3671 инфицированный.
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Автор: Анастасия Рокитна