В Украине новый антирекорд по коронавирусу

По состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек. Больше всего новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Отметим, что предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.

На сегодня, в Украине 75 490 случаев COVID-19, более 40 000 выздоровевших и 1788 смертей.

За минувшие сутки умерли 24 человек и 914 выздоровели.

Напомним, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Отметим, в Министерстве здравоохранения связывают рост заболеваемости коронавирусом с двумя основными факторами - это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

РБК-Украина писало, что Украину с 1 августа поделили на четыре зоны карантина, в зависимости от эпидситуации, Тернополь и Луцк оказались в красной зоне, но отказались выполнять решение центральной власти относительно усиления карантина.