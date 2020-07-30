В Украине новый антирекорд по коронавирусу

По состоянию на 30 июля количество новых случаев коронавируса только растет, за сутки еще 1197 человек заразились. Больше всего новых случаев во Львовской области, Киеве.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего в Украине: 68 794 случаев COVID-19, 37 394 выздоровевших и 1673 умерших.

Отметим, за вчера умерли еще 23 человека и 760 выздоровели.

Суточным антилидером по числу зараженных является Киев, потом Львовская область, Ровенская и Ивано-Франковская область. В них более 100 новых случаев за день.

Таким образом в Украине фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.

Напомним, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Александр Ольшанский заразился коронавирусом.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.